PSG : Rabiot fait patienter Henrique

Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat d'Adrien Rabiot (22 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 en 2016-2017), lié avec le club de la capitale jusqu'en juin 2019. Mais pour l'instant, le jeune milieu de terrain a repoussé les approches du PSG et préfère se concentrer sur la préparation de la saison à venir. "C'est une période de préparation, il faut éviter ces sujets-là. On en a parlé rapidement avec le directeur sportif, mais je lui ai dit qu'on allait en parler plus tard. Il faut faire abstraction de tout ça pour être bien dans la tête. On s'est mis d'accord, on a dit qu'on en parlerait plus tard et il a compris", a indiqué Rabiot en zone-mixte. Un autre dossier délicat à gérer pour Antero Henrique.

