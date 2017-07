ASSE : ça se complique aussi pour Karamoh !

ASSE : ça se complique aussi pour Karamo h ! « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà confrontée à la volte-face du milieu de terrain d’Aston Villa Jordan Veretout (24 ans), qui va finalement rejoindre la Fiorentina (voir ici), l’AS Saint-Etienne risque aussi de tomber de haut pour Yann Karamoh (19 ans, 35 matchs et 5 buts en L1 en 2016-2017)... Même si l’ASSE a convenu d’un accord de principe avec Caen au sujet de son ailier, le journal L’Equipe affirme que l’Inter Milan n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier qui semblait pourtant bouclé (voir ici). Informé de l’avancée des Verts, le club lombard, qui proposait 3 millions d’euros, va revenir à la charge et éventuellement s’aligner sur l’offre stéphanoise (8 M€). Si c’est le cas, l’international Espoirs français va devoir choisir entre les deux clubs. Et si l’intéressé a mis en avant sa préférence pour la Ligue 1, une partie de son entourage privilégie la piste menant aux Nerazzurri avec qui il disposerait déjà d’un accord contractuel. Autant dire que le club forézien n’est pas à l’abri d’une nouvelle déconvenue... Si c’est le cas, l’international Espoirs français va devoir choisir entre les deux clubs. Et si l’intéressé a mis en avant sa préférence pour la Ligue 1, une partie de son entourage privilégie la piste menant aux Nerazzurri avec qui il disposerait déjà d’un accord contractuel. Autant dire que le club forézien n’est pas à l’abri d’une nouvelle déconvenue...

