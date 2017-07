PSG : les Brésiliens répondent pour Neymar

Mercredi, le journaliste Marcelo Bechler a assuré que l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) avait prévenu les joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain de son arrivée. Forcément, les deux défenseurs centraux du club de la capitale Thiago Silva (32 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 en 2016-2017) et Marquinhos (23 ans, 29 matchs et 3 buts en L1 en 2016-2017) ont été interrogés à ce sujet en zone-mixte.

"Neymar à Paris ? Je ne sais pas. J’entends beaucoup de journalistes qui parlent, mais, pour l’instant, il n’y a rien de concret", a commenté le capitaine francilien. "Est-ce que je suis au courant ? Non pas encore. Je ne sais pas s’il a prévenu les Brésiliens du PSG. En tout cas, il ne m’a pas prévenu moi", a glissé de son côté le jeune défenseur dans un rire.

En tout cas, l'entraîneur du PSG Unai Emery a confirmé la volonté de son équipe de réaliser un gros coup cet été ().