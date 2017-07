Amical : Arsenal peut remercier ses gardiens !

Amical : Arsenal peut remercier ses gardien s ! « Par Romain Rigaux - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé au Bayern Munich ce mercredi à Shanghai, dans le cadre de l'International Champions Cup, Arsenal s'est imposé aux tirs au but (1-1, 3-2 tab) ! Les Bavarois ont pourtant ouvert le score rapidement par Lewandowski (9e), sur penalty, mais ils ont ensuite buté à plusieurs reprises sur un Cech étincelant et auteur de plusieurs arrêts décisifs. En toute fin de match, Iwobi (90e+4) a égalisé pour les Gunners d'une tête plongeante. La décision s'est donc faite aux tirs au but, et c'est le remplaçant de Cech, Martínez, qui a écoeuré le Bayern en repoussant trois tentatives pour offrir la victoire au club londonien.

