Amical : Lyon s'offre l'Ajax !

Amical : Lyon s'offre l'Aja x ! Par Romain Rigaux - Le 18/07/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son troisième match de préparation, l'Olympique Lyonnais a parfaitement maîtrisé sa rencontre. Rarement inquiété dans cette partie, l'OL s'est logiquement imposé face à l'Ajax Amsterdam (2-0) ce mardi soir. Si les joueurs de l'Ajax Amsterdam se montraient les premiers dangereux, profitant notamment d'une mauvaise relance de la dernière recrue lyonnaise Marcelo, qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs, ce sont les Lyonnais qui ouvraient finalement le score. Après avoir trouvé la barre transversale sur une frappe déviée, Fekir provoquait le but contre son camp de Viergever sur un centre pour Cornet. Pas vraiment inquiétés et emmenés par un Fekir en jambe, comme face au Celtic Glasgow, les Gones maîtrisaient cette première période et Gouiri aurait même pu faire le break suite à un dégagement de Marcelo. Mais la jeune pépite lyonnaise butait sur le gardien adverse Van Leer. En rentrant aux vestiaires, Bruno Genesio pouvait être satisfait des 45 premières minutes délivrées par son équipe. Après la pause, la principale inquiétude pour l'OL était la blessure de Marçal, qui retombait mal sur sa cheville et semblait souffrir. Heureusement, l'ancien Guingampais pouvait se relever mais cédait tout de même sa place quelques instants plus tard à Mendy. Derrière, Lyon s'offrait une nouvelle action avec un tir puissant de Grenier sur la barre transversale. Si Lyon reculait un peu plus après l'heure de jeu, Lopes n'était pas vraiment inquiété, hormis sur un tir de 25 mètres de Ziyech repoussé tant bien que mal par le gardien lyonnais. Forcément avec les nombreux changements opérés en seconde période et la revue d'effectif opérée par Genesio, le jeu était un peu plus décousu. Mais les jeunes profitaient du temps de jeu offert et l'entrant Geubbels offrait le ballon du deuxième but à Gouiri (2-0, 77e). Sa deuxième réalisation dans cette préparation pour le jeune attaquant qui continue de marquer des points. Forcément avec les nombreux changements opérés en seconde période et la revue d'effectif opérée par Genesio, le jeu était un peu plus décousu. Mais les jeunes profitaient du temps de jeu offert et l'entrant Geubbels offrait le ballon du deuxième but à Gouiri (2-0, 77e). Sa deuxième réalisation dans cette préparation pour le jeune attaquant qui continue de marquer des points.

