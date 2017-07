Sondage MF : Dani Alves, un super transfert « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre avis concernant l'arrivée de Daniel Alves au Paris Saint-Germain. Pour 32,6% des 39.441 votants, il s'agit d'un super coup pour le club de la capitale. 28,6% pensent que c'est une bonne opération pour Paris en attendant mieux (Alexis Sanchez ?). Enfin, 15,7% attendent de voir le Brésilien à l'oeuvre avant de juger et surtout, 23,1% estiment que l'ancien défenseur de la Juventus Turin est trop vieux (34 ans) pour apporter réellement au PSG. Dès à présent, exprimez-vous sur le cas Alexis Sanchez : le PSG doit-il foncer sur le Chilien ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, exprimez-vous sur le cas Alexis Sanchez : le PSG doit-il foncer sur le Chilien ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

