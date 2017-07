Torino : Belotti souhaiterait partir !

Auteur d'une dernière saison remarquable avec le Torino, l'attaquant Andrea Belotti (23 ans, 35 matchs et 26 buts en Serie A en 2016-2017) affole les plus grands clubs européens. Si le Paris Saint-Germain et Manchester United ont pris des renseignements ces dernières semaines, Chelsea et le Milan AC semblent les plus avancés dans ce dossier.

Ce lundi, le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Tancredi Palmeri, très informé sur le sujet, jette un pavé dans la marre puisque celui-ci révèle que le prolifique buteur piémontais souhaiterait rejoindre une formation plus huppée. "Belotti a demandé à Torino d’aller dans un plus grand club. À présent, il en revient à Chelsea et au Milan AC de faire une offre de 90 M€", a indiqué Palmeri sur Twitter.

De quoi inciter les prétendants à mettre le paquet ?