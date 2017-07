Barça : le PSG prêt à une folie pour Neymar ?

Barça : le PSG prêt à une folie pour Neyma r ? Par Romain Lantheaume - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La presse espagnole ayant relancé les rumeurs au sujet des supposées envies de départ de Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga cette saison), il n’en fallait pas plus pour voir le nom de l’ailier du FC Barcelone à nouveau lié au Paris Saint-Germain. Alors que AS et La Sexta ont fait état de rencontres à venir entre les deux parties (voir la brève de 16h16), le média Sky Italia va plus loin et affirme que le club de la capitale est prêt à payer la clause libératoire du Brésilien, qui s’élève à 222 millions d’euros ! Il y a un an, le vice-champion de France avait déjà sorti le grand jeu pour tenter d'attirer l’ancien joueur de Santos. Mais sans parvenir à ses fins, et après coup, le PSG avait surtout eu le sentiment d’avoir été utilisé par l’entourage de l’Auriverde pour obtenir un meilleur contrat à Barcelone. Difficile de croire que la position du Blaugrana ait changé au cours des derniers mois…

