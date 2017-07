Lyon : Aulas ne veut pas de "loft" « Par Romain Lantheaume - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce lundi, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'est exprimé devant la presse dans le cadre de la présentation de sa dernière recrue, le défenseur central Marcelo (30 ans). Avec le Brésilien, l'OL compte désormais 6 joueurs en charnière centrale. Du coup, Mapou Yanga-Mbiwa et Nicolas Nkoulou devraient notamment être invités à faire leurs valises. Un dégraissage que le boss rhodanien entend prendre en main personnellement. "Il n'y aura pas de loft, a assuré le dirigeant. J'ai donné comme consigne de faire les recrutements qu'il souhaitait (au staff, ndlr) et après je m'occuperai personnellement de faire partir ceux qui devront partir. On fera notre travail. J'ai donné le sens et la chronologie des choses plutôt que d'attendre d'avoir résolu d'autres problèmes." Ce n'est pas la partie la plus plaisante du travail qui attend désormais "JMA"… Ce n'est pas la partie la plus plaisante du travail qui attend désormais "JMA"…

