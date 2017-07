Lyon : Nice pense aussi à Jallet !

Confronté à la concurrence de Rafael et de la recrue Kenny Tete, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) s’interroge sur son avenir à l’Olympique Lyonnais. Et la situation de l’ancien Parisien n’a pas échappé à l’OGC Nice ! Ce lundi, le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a ainsi confirmé un intérêt du Gym pour le Tricolore, en fin de contrat dans un an, rapporte le quotidien L’Equipe.

Reste à savoir si l’OL serait prêt à renforcer un concurrent. Surtout, Mathieu Debuchy (31 ans, 1 match en Premier League cette saison), qui sera probablement libéré par Arsenal, évolue au même poste et le Gunner est annoncé tout proche des Aiglons ( voir la brève de 15h04 ). Et on ne voit pas l’OGCN recruter deux joueurs dans le couloir droit où évolue déjà Arnaud Souquet...