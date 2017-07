Barça : Neymar partant ? La rumeur PSG relancée « Par Damien Da Silva - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est quasiment devenu une habitude lors des périodes des transferts ! Ce lundi, le quotidien catalan Sport a indiqué que l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga cette saison) était poussé par une partie de son entourage à quitter le club espagnol pour s'éloigner de l'ombre de Lionel Messi et devenir le patron d'une équipe. Bien évidemment, les médias madrilènes ont sauté sur l'occasion pour relancer la rumeur d'une arrivée du Brésilien au Paris Saint-Germain, intéressé par ses services l'an dernier. D'après AS et La Sexta, le père de Neymar va même rencontrer le président parisien Nasser Al-Khelaïfi cette semaine pour lui signifier l'envie de son fils de rejoindre le PSG. Une manière de mettre encore la pression sur le Barça pour renégocier son salaire ? Possible... En tout cas, le secrétaire technique des Blaugrana Robert Fernandez n'est pas inquiet. "Nous n’imaginons pas le club sans Neymar, personne ne va payer la clause", a réagi le dirigeant devant les médias. Pour rappel, la clause libératoire de l'Auriverde s'élève à 222 millions d'euros.

