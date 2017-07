OM : les énormes ambitions d'Ocampos

Après un prêt peu concluant en Italie l'an dernier, l'ailier Lucas Ocampos (23 ans) a réalisé son retour à l'Olympique de Marseille. Plutôt intéressant sur les premiers matchs de préparation, l'Argentin se verrait bien rester à l'OM pour atteindre des objectifs très ambitieux.

"Je vais essayer d’arriver à marquer 10 buts, ou 20. Et de faire une bonne saison, d’aider mes coéquipiers, d’emmener l’OM le plus haut possible au classement, dans les trois premières places. Et après, essayer d'aller chercher le championnat, c’est ça le projet", a lancé l'ancien Monégasque à la radio RMC.

Longtemps considéré comme un grand talent, Ocampos pourrait représenter un élément intéressant sur le banc phocéen.