Real : Danilo d'accord avec Chelsea ?

Real : Danilo d'accord avec Chelse a ? « Par Damien Da Silva - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Doublure de Daniel Carvajal au Real Madrid, le latéral droit Danilo (26 ans, 17 matchs et 1 but en Liga cette saison) suscite les intérêts de plusieurs clubs européens, notamment la Juventus Turin. Mais d'après les informations du média brésilien Globo Esporte, l'international auriverde a donné son accord pour rejoindre Chelsea ! Chez les Blues, le défenseur devrait disposer d'un temps de jeu plus important puisque l'entraîneur Antonio Conte ne peut compter que sur César Azpilicueta à ce poste. Cependant, Chelsea doit toujours s'entendre avec le Real, qui a recruté Danilo pour 31,5 millions d'euros en 2015 et ne comptait pas initialement le vendre lors de ce mercato d'été. Affaire à suivre...

News lue par 9108 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+