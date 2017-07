OM : Sertic répond franchement aux critiques

Recruté par l’Olympique de Marseille l'hiver dernier, le défenseur central polyvalent Grégory Sertic (27 ans, 8 matchs en L1 avec Marseille cette saison) a fait l’objet de plusieurs critiques. Certaines ciblaient ses pépins physiques récurrents, d’autres estimaient qu’il avait été acheté uniquement parce qu’il partage le même agent que l’entraîneur de l’OM, Rudi Garcia. Ce dimanche, l’ancien Bordelais a répondu sans détour à ses détracteurs.

"Je le dis haut et fort : je me fous royalement de ce que les gens pensent, a lancé le Franco-Croate dans les colonnes du quotidien La Provence. Je connais mes qualités, je sais que ma venue n'a aucun rapport avec tout ça. Cette polémique n'a pas de réel intérêt. (…) Le problème, c'est que dès que tu te fais opérer quelque part, c'est compliqué ; il y a toujours des petites douleurs à côté, on compense toujours. (…) Ceux qui disent ça veulent critiquer, faire du mal inutilement. Ce n'est pas grave et ça n'a pas d'intérêt. Je sais que je ne suis pas fragile."

Il ne faut pas titiller Sertic en ce début de saison !