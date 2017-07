Amical : Monaco et le PSV dos à dos « Par Youcef Touaitia - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’issue d’une rencontre terne, au lendemain de sa victoire face à Stoke (4-2), Monaco a été accroché par le PSV Eindhoven (0-0) ce dimanche à Bagnes, en Suisse, lors de son 4e match amical de la préparation estivale. Sous une chaleur écrasante, les Monégasques prenaient tout leur temps pour déployer leur jeu. Face à une équipe néerlandaise bien regroupée, Sidibé et Falcao se montraient les plus actifs mais manquaient de justesse dans la zone de vérité. Tenaces, les joueurs du PSV résistaient aux quelques assauts asémistes, qui manquaient de tranchant. Devant une centaine de supporters présents autour du terrain, les acteurs de la partie peinaient à accélérer le rythme, gênés par un soleil de plomb qui ne faiblissait pas. Après la pause, l’ailier Mboula, pour l’ASM, et l’attaquant Bergwijn, pour le PSV, se procuraient deux belles occasions, sans réussite. Plus agressifs, les champions de France se découvraient derrière mais pouvaient compter sur la vigilance de Benaglio. Ils auraient même pu surprendre les récents 3es d’Eredivisie en fin de rencontre mais la frappe à bout portant de Carrillo heurtait la barre de Dias. La seule grosse opportunité princière d’une partie très décevante... Face à Fenerbahçe, mercredi, il faudra faire mieux pour les hommes de Leonardo Jardim ! Après la pause, l’ailier Mboula, pour l’ASM, et l’attaquant Bergwijn, pour le PSV, se procuraient deux belles occasions, sans réussite. Plus agressifs, les champions de France se découvraient derrière mais pouvaient compter sur la vigilance de Benaglio. Ils auraient même pu surprendre les récents 3es d’Eredivisie en fin de rencontre mais la frappe à bout portant de Carrillo heurtait la barre de Dias. La seule grosse opportunité princière d’une partie très décevante... Face à Fenerbahçe, mercredi, il faudra faire mieux pour les hommes de Leonardo Jardim !

