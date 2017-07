Caen : Karamoh, le club menace !

Caen : Karamoh, le club menac e ! Par Romain Lantheaume - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Caen cet été à un an du terme de son contrat, l'ailier Yann Karamoh (19 ans, 35 matchs et 5 buts en L1 cette saison) s’est mis d’accord avec la Fiorentina (voir ici) après avoir un temps affiché sa volonté de rejoindre l’AS Saint-Etienne. Mais, dans un communiqué publié samedi sur son site officiel, le club normand a menacé les courtisans de l’international Espoirs français. "Yann Karamoh (…) est sous contrat avec le SMC qui souhaite le conserver, comme en témoignent les nombreuses propositions de renouvellement de contrat qui lui ont été faites, a rappelé le récent 17e de Ligue 1. Les manœuvres qui s'opèrent actuellement autour du joueur sont strictement interdites et sanctionnées par le règlement de la FIFA du statut et du transfert des joueurs (article 18, alinéas 1 et 3). En conséquence, et en dépit de l'agitation de certains acteurs dans ce dossier, nous prendrons les mesures qui s'imposent contre toute personne ou institution qui manquerait à ce règlement." Si cette sortie pourrait marquer la fin du feuilleton pour cet été, Caen prend le risque de voir le natif d’Abidjan partir gratuitement dans un an… Si cette sortie pourrait marquer la fin du feuilleton pour cet été, Caen prend le risque de voir le natif d’Abidjan partir gratuitement dans un an…

