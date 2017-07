Naples : Hamsik vise le titre « Par Youcef Touaitia - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Séduisante dans le jeu, l'équipe de Naples figure parmi les favorites pour le titre de champion d'Italie lors du prochain exercice. De l'avis de son capitaine, le milieu offensif Marek Hamsik (29 ans, 49 matchs et 15 buts toutes compétitions en 2016-2017), le Scudetto est un objectif atteignable. "Je l'ai déjà dit, je crois au Scudetto et je le veux. Cette équipe a montré au cours des deux dernières années qu'elle peut jouer au plus haut niveau", a assuré le Slovaque en zone mixte. Pour rappel, Naples a remporté la Serie A à deux reprises, en 1987 et 1990, avec dans ses rangs, un certain Diego Maradona... Pour rappel, Naples a remporté la Serie A à deux reprises, en 1987 et 1990, avec dans ses rangs, un certain Diego Maradona...

