Monaco : Mbappé, le prono de Wenger

Lors de ce mercato d'été, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) se retrouve au centre de toutes les attentions. Longtemps annoncé intéressé par l'international français, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger s'est exprimé sur la situation du Monégasque.

"Nous n'avons fait aucune offre. Je crois qu'il va rester, ça en a tout l'air. Une saison de plus. Il a peut-être trop de choix. Ce que l'on sait maintenant, c'est que Mbappé vaut plus de 115 millions d'euros et au-delà de ça, on peut tout imaginer", a confié le technicien tricolore à Sky Sports.

Pour le moment, Mbappé prend un malin plaisir à s'amuser des rumeurs ()...