Ostende : le président plaisante sur l'OM « Par Romain Lantheaume - Le 15/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la suite du tirage au sort effectué vendredi, l’Olympique de Marseille a hérité du club belge du KV Ostende pour le 3e tour qualificatif de la Ligue Europa. Et le club phocéen partira évidemment avec la faveur des pronostics, comme l’a souligné non sans humour le président des "Côtiers", Marc Coucke. "Le budget mensuel de l'OM est équivalent au budget annuel d'Ostende et la seule cantine de Marseille a la capacité de tout notre stade, a plaisanté le dirigeant sur Twitter. Quel honneur, pour notre premier match européen, créons ensemble une superbe bouillabaisse à l'ostendaise." Dégustation prévue le jeudi 27 juillet pour le match aller, et le jeudi 3 août pour le retour ! Dégustation prévue le jeudi 27 juillet pour le match aller, et le jeudi 3 août pour le retour !

