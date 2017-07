Lyon : Marcelo a signé 3 ans (officiel) « Par Romain Rigaux - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Besiktas avait officialisé un accord jeudi, l'Olympique Lyonnais vient de confirmer l'arrivée du défenseur central Marcelo Antonio Guedes Filho (30 ans, 45 matchs et 3 buts toutes compétitions en 2016-2017) ce vendredi soir. Le Brésilien a signé un contrat de trois ans en faveur de l'OL. "Marcelo répond parfaitement aux critères que nous recherchions. C'est un défenseur expérimenté avec un grand leadership, rapide, et dynamique, capable de bien relancer et est également très intéressant dans le jeu aérien", a indiqué le responsable de la cellule recrutement, Florian Maurice, sur le site des Gones. Sixième recrue lyonnaise, Marcelo sera présenté à la presse ce lundi 19 juillet à 15h45. Son transfert a coûté 7 millions d'euros, plus 500 000 euros de bonus. Sixième recrue lyonnaise, Marcelo sera présenté à la presse ce lundi 19 juillet à 15h45. Son transfert a coûté 7 millions d'euros, plus 500 000 euros de bonus.

News lue par 7577 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+