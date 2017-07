Lille : Bony préfère l'OM « Par Romain Lantheaume - Le 14/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur les tablettes de Lille et de l’Olympique de Marseille cet été, l’attaquant de Manchester City, Wilfried Bony (28 ans), a refusé de rejoindre les Dogues, affirme le quotidien La Provence ce vendredi. Egalement courtisé par Fenerbahçe, l’international ivoirien accorderait sa priorité à l’OM. Mais la réciproque n’est pas vraie. Car si le profil physique et francophone du Citizen joue en sa faveur, le club phocéen privilégie les pistes menant à Carlos Bacca (Milan AC) et surtout à Olivier Giroud, même si les 40 millions d’euros que demanderait Arsenal ont de quoi refroidir. La piste Bony présente davantage de risques. Si prolifique lorsqu’il évoluait à Swansea, l’Éléphant ne s’est jamais imposé chez les Skyblues depuis son arrivée début 2015 et il ressort d’un prêt très décevant à Stoke City avec 2 petits buts en 10 matchs de Premier League. La piste Bony présente davantage de risques. Si prolifique lorsqu’il évoluait à Swansea, l’Éléphant ne s’est jamais imposé chez les Skyblues depuis son arrivée début 2015 et il ressort d’un prêt très décevant à Stoke City avec 2 petits buts en 10 matchs de Premier League.

