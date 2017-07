PSG : accord avec Daniel Alves ?

PSG : accord avec Daniel Alve s ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, le latéral droit Daniel Alves (34 ans) est fortement pressenti du côté de Manchester City, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola. Mais ce samedi, La chaîne L’Equipe a jeté un pavé dans la marre puisque nos confrères assurent que le Brésilien serait d’accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain ! Déjà ciblé par les dirigeants de la capitale l’été dernier, Alves, qui aurait été aperçu à Paris ces dernières heures, pourrait débarquer afin de compenser l’éventuel départ de Serge Aurier, annoncé proche de la Vieille Dame. Si la venue d’un tel champion ne serait pas une mauvaise chose pour le PSG, il faut tout de même prendre cette information avec d’énormes pincettes. En effet, il ne serait pas étonnant que l’Auriverde se serve de l'intérêt annoncé du vice-champion de France pour faire monter les enchères et négocier le meilleur contrat possible, à Paris, Manchester City, qui ne va pas lâcher l’affaire aussi facilement... ou ailleurs. Affaire à suivre. En effet, il ne serait pas étonnant que l’Auriverde se serve de l'intérêt annoncé du vice-champion de France pour faire monter les enchères et négocier le meilleur contrat possible, à Paris, Manchester City, qui ne va pas lâcher l’affaire aussi facilement... ou ailleurs. Affaire à suivre.

