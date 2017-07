PSG : Fabinho, Mbappé... le conseil de Riolo Par Youcef Touaitia - Le 08/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement intéressé par le milieu polyvalent Fabinho (23 ans, 56 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) et l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison), le Paris Saint-Germain a toutes les peines du monde à convaincre Monaco, qui refuse pour le moment de céder ses deux joueurs à son plus grand rival en Ligue 1. Pour Daniel Riolo, le club de la capitale ferait bien de passer à autre chose pour ne pas faire le jeu de l’ASM. "On attend du clinquant. Le souci, c’est peut-être de se braquer sur les bijoux du Rocher. Monaco ne veut pas vendre. En tout cas, pas à Paris. Si un autre club pose un gros chèque pour Mbappé, pourquoi pas. Mais pas le PSG. Idem pour Fabinho. Monaco est pourtant par principe un vendeur, c’est l’idée directrice du club, mais pas au PSG, a analysé le journaliste sur son blog. L’orgueil n’étant jamais un bon conseiller, le PSG risque de proposer un chèque sans mesure, juste pour emporter le ou les morceaux. Et ce, sans aucune garantie. Je crois que Paris devrait aller voir ailleurs. Une autre boutique. Paris pourrait ainsi envoyer le message que le gogo, c’est pas toujours lui." D’ici le 31 août, il se passera encore énormément de choses... D’ici le 31 août, il se passera encore énormément de choses...

News lue par 6889 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+