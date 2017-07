OM : Garcia veut encore trois recrues

En marge de la rencontre amicale face à Sion ce mercredi, Rudi Garcia s'est exprimé au micro de Canal+ Sport au sujet du mercato de l'Olympique de Marseille. Après les arrivées de Valère Germain et Luiz Gustavo, l'entraîneur olympien attend encore trois recrues.

"On cherche encore un gardien, un défenseur et un attaquant. On n'est pas pressé, regardez avec Luiz Gustavo, on a fini par l'avoir", a fait remarquer Garcia.

Le défenseur devrait être Adil Rami. Un second pourrait néanmoins débarquer après le Sévillan.