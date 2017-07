Lille : un ancien Marseillais ciblé

Alors que Sébastien Corchia pourrait quitter Lille cet été, le club nordiste cherche un latéral droit. Si la piste Kévin Malcuit (Saint-Etienne) est évoquée depuis plusieurs jours, le quotidien espagnol AS annonce un intérêt pour Javier Manquillo (23 ans, 20 matchs et 1 but en Premier League cette saison), passé par l'OM en 2014-2015 et qui n'entre pas dans les plans de l'Atletico Madrid.

Un intérêt finalement peu surprenant puisque c'est Marcelo Bielsa, désormais sur le banc de Lille, qui avait souhaité l'Espagnol à Marseille.