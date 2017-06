Barça : un plan B en cas d'échec avec Verratti

Si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti souhaite rejoindre le FC Barcelone cet été, le club de la capitale se montre pour l'instant intransigeant. Conscients que l'international italien ne sera peut-être pas autorisé à quitter le PSG, les Blaugrana disposent d'un plan B selon les informations du quotidien catalan Sport.

Pour oublier Verratti, le vice-champion d'Espagne souhaiterait se consoler avec le milieu de Manchester United Ander Herrera (27 ans, 31 matchs et 1 but en Premier League cette saison) et l'ailier de Leicester Riyad Mahrez (26 ans, 36 matchs et 6 buts en Premier League cette saison). Sur le départ des Foxes, l'Algérien n'a jamais caché son attirance pour le Barça, qui ne devrait pas avoir de mal à le convaincre. Par contre, l'Espagnol s'est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Red Devils sous les ordres de José Mourinho et il ne sera donc pas une cible facile malgré la fin de son contrat en juin 2018.