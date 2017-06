PSG : l'agent de Verratti prend la parole Par Damien Da Silva - Le 29/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone cet été, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a entamé un bras de fer avec les dirigeants franciliens. Interrogé par Sky Sports Italia sur cette situation, l'agent de l'international italien, Donato Di Campli, a un peu calmé le jeu. "Marco ne subit pas la situation, mais les rumeurs autour de lui ne sont pas bonnes pour tout le monde. Le FC Barcelone ? On tient à faire profil bas", a commenté le représentant transalpin. C'est sûrement une bonne tactique pour éviter de braquer un peu plus le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, toujours déterminé à conserver Verratti. C'est sûrement une bonne tactique pour éviter de braquer un peu plus le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, toujours déterminé à conserver Verratti.

