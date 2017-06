PSG : Pepe, une affaire presque bouclée !

PSG : Pepe, une affaire presque bouclé e ! Par Damien Da Silva - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Laissé libre après la fin de son contrat au Real Madrid, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) devrait bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Comme pressenti mardi (voir ici), Besiktas n'aurait aucune chance sur le dossier de l'international portugais, déjà d'accord avec le club de la capitale, selon le quotidien régional Le Parisien. En effet, le directeur sportif francilien Antero Henrique et l'agent du défenseur Jorge Mendes se seraient entendus sur un contrat d'un an, plus une année supplémentaire en option, qui sera finalisé après la Coupe des Confédérations. Pour rassurer le PSG, Pepe aurait même déjà passé des examens médicaux notamment concernant son genou, qui a été touché à plusieurs reprises cette saison. Une affaire presque bouclée !

