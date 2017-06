Dortmund : Aubameyang, une offre chinoise énorme « Par Romain Rigaux - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé possible partant cet été, l'attaquant de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 32 matchs et 31 buts en Bundesliga cette saison), plaît depuis longtemps au club chinois du Tianjin Quanjian. Et d'après Sport Bild, la formation de l'Empire du Milieu a formulé une proposition de 80 millions d'euros ! Elle propose dans le même temps un salaire annuel net de 30 millions d'euros à l'international gabonais ! Plus surprenant, le média allemand annonce que cette offre a été acceptée par le joueur. On peut émettre de gros doutes concernant cette dernière information. Même si l'ancien Stéphanois aimerait découvrir autre chose après quatre saisons dans la Ruhr, il serait difficilement compréhensible de le voir partir en Chine alors qu'il peut continuer à briller au Borussia, toujours présent en Ligue des Champions. Et si le marché des attaquants est calme pour le moment, tout peut s'emballer au cours des prochaines semaines, offrant des opportunités intéressantes à Aubameyang.

