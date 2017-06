OM : Gomis fait ses adieux « Par Damien Da Silva - Le 28/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une belle saison 2016-2017 en prêt, l'attaquant de Swansea Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison) ne continuera pas sa carrière du côté de l'Olympique de Marseille. Après l'officialisation de cette nouvelle lundi par le président phocéen Jacques-Henri Eyraud, le buteur français a fait ses adieux à l'OM. "Ce que j'ai vécu sportivement et humainement restera à jamais gravé dans mon cœur et dans mon esprit. On est parti de loin, mais il y a dans ce club une atmosphère qui règne, celle de l'esprit de la gagne. Un stade mythique, un public infatigable, des supporters pour qui je n'ai pas de mots pour qualifier leur amour et leur investissement pour ce club qu'est l'OM. (...) Aujourd'hui, une page se tourne, j'ai fait le choix de partir pour une nouvelle expérience. Je pars le cœur lourd car je laisse des amis, des frères, un stade, une ville, une famille, des grands messieurs. Je souhaite le meilleur à ce club qui m'aura fait rêver étant petit, qui m'aura donné la chance de vivre un de mes rêves et pour qui je resterai un fidèle supporter", a publié Gomis sur Instagram. Un superbe message de la part de l'avant-centre, qui devrait rejoindre dans les jours à venir Galatasaray. Un superbe message de la part de l'avant-centre, qui devrait rejoindre dans les jours à venir Galatasaray.

News lue par 3033 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+