PSG : une porte de sortie s'ouvre pour Jesé... Par Youcef Touaitia - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté depuis janvier à Las Palmas, l’attaquant Jesé (24 ans, 16 matchs et 3 buts en Liga cette saison) va effectuer son retour au Paris Saint-Germain. Non conservé par le club espagnol, l’ancien joueur du Real Madrid ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. En effet, le média Diario Madridista assure que l’AS Rome envisage d’obtenir le prêt de l’Ibère pour la saison prochaine. Le nouveau directeur sportif, Monchi, croirait énormément à Jesé et pourrait faire le nécessaire afin de l’attirer en Italie. A priori, le vice-champion de France ne devrait pas s’opposer à cette volonté, à condition de se mettre d’accord avec la Louve sur la question salariale. Et pour cause, on voit mal le PSG assumer la majeure partie du salaire de Jesé comme cela a été le cas durant sa courte aventure à Las Palmas. A priori, le vice-champion de France ne devrait pas s’opposer à cette volonté, à condition de se mettre d’accord avec la Louve sur la question salariale. Et pour cause, on voit mal le PSG assumer la majeure partie du salaire de Jesé comme cela a été le cas durant sa courte aventure à Las Palmas.

