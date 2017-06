Bordeaux : Gourvennec s'explique pour Crivelli

De retour de prêt de Bastia, Enzo Crivelli (22 ans, 24 matchs et 10 buts en L1 cette saison) ne restera pas à Bordeaux. L'attaquant est attendu à Angers. Jocelyn Gourvennec explique pourquoi il ne retient pas son joueur.

"Il y a un an, alors que je comptais sur lui, au bout d'un mois il m'a dit qu'il ne voulait plus jouer pour les Girondins et qu'il voulait être prêté à Bastia. Un joueur qui ne veut plus jouer aux Girondins, il n'y joue plus. C'est aussi simple que ça. Fin de l'histoire", a commenté l'entraîneur bordelais, interrogé par L'Equipe.

Le club aquitain devrait récupérer 4 millions d'euros dans la transaction.