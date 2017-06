Lille : fin de carrière pour Béria !

Lille : fin de carrière pour Béri a ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Marcelo Bielsa ne comptant pas sur lui, Franck Béria (34 ans, 28 matchs et 1 but en L1 cette saison) a décidé, un peu à la surprise générale, de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le défenseur s'est vu proposer par le LOSC un poste de directeur adjoint du football professionnel qu'il a accepté. "J'aborde cette aventure avec beaucoup d'humilité, en essayant de me nourrir de l'expérience des uns et des autres. Et ça, c'est très motivant, car je vais pouvoir maintenir un certain niveau d'adrénaline en restant au contact de ce que j'aime le plus, à savoir le football. Quelque part, j'aborde cette nouvelle aventure comme une suite. J'estime avoir eu beaucoup de chance en tant que joueur. Depuis que je suis ici, j'ai toujours senti un renouveau, une attractivité, un objectif bâti sur une perpétuelle progression. Et ça, c'est exceptionnel à vivre, surtout dans le même club pendant dix ans", a réagi Béria, dont la mission consistera notamment à "accompagner les joueurs de l'effectif professionnel dans leur quotidien, leur garantir les meilleures conditions de performance, d'accueil et de confort, et veiller à la bonne intégration des nouveaux joueurs à Lille et dans leur nouveau club", précisent les Dogues dans un communiqué.

