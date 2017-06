PSG : Nantes voulait Sirigu et Ben Arfa « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec l'arrivée de Claudio Ranieri sur le banc de touche du FC Nantes, Waldemar Kita a l'espoir d'attirer quelques joueurs majeurs sur les bords de l'Erdre. Les Parisiens Salvatore Sirigu (30 ans) et Hatem Ben Arfa (30 ans) ont notamment été sondés. Mais sans espoir de réussite visiblement. "J’ai eu Sirigu en ligne deux fois. J’ai eu le PSG. Il m’a dit qu’il aimerait bien venir à Nantes car il connaît un petit peu, mais il devait résoudre le problème avec le PSG. Il m’a dit aussi qu’il voulait retourner en Italie pour être en sélection italienne pour le futur Mondial. Donc, il a choisi l’Italie", a fait savoir le président nantais. Libéré par le PSG, le portier italien devrait s'engager avec le Torino. "Ben Arfa va aller en Turquie, mais évidemment que ça m’intéresse", a ensuite ajouté le président nantais. Dommage, on aurait bien aimé voir l'ancien Niçois rester en Ligue 1. "Ben Arfa va aller en Turquie, mais évidemment que ça m’intéresse", a ensuite ajouté le président nantais. Dommage, on aurait bien aimé voir l'ancien Niçois rester en Ligue 1.

News lue par 5049 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+