PSG : la gestion des jeunes, Rabiot apprécie

Le 27/06/2017

Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est conscient que le club de la capitale réalise un bon travail pour faire éclore des jeunes talents. Heureux de cette gestion, l'international tricolore n'a pas hésité à encenser Unai Emery. "C'est beau de voir autant de joueurs formés au club qui parviennent à non seulement avoir du temps de jeu mais aussi à faire de bons matchs. On a vu notamment Presnel (Kimpembe), pour son premier match de Ligue des Champions, faire un très gros match. (...) Que ce soit Presnel, Christopher (Nkunku) ou les autres, chacun a su saisir sa chance. Il faut saluer le club bien sûr, mais aussi l'entraîneur. C'est lui qui fait les choix et qui décide de lancer les jeunes", a souligné Rabiot. A eux de poursuivre sur cette lancée.

