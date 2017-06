Rennes : Ruello évoque la piste Aboubakar « Par Eric Bethsy - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les arrivées d’Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud, Faitout Maouassa et Jordan Tell, le Stade Rennais cherche encore deux attaquants. Mais pas n’importe lesquels ! "Et vous croyez qu’on va aller prendre (Alexandre) Mendy, qui est parti de Guingamp, ou Crivelli ? On ne va pas être tirés vers le haut si on fait ça", a lâché le président René Ruello sur TVR, avant de confirmer la piste Ismaïla Sarr (Metz) et le dossier complexe Vincent Aboubakar (FC Porto). "Pour Aboubakar, c’est plus compliqué, on ne sait pas vraiment à qui il appartient, a expliqué le dirigeant. C’est comme si, pour un cheval, vous n’achetiez qu’une seule patte..." En tout cas, Rennes a les moyens de s’offrir le Camerounais puisque Ruello a indiqué que le club breton était prêt à miser 15 à 20 millions d’euros sur un joueur. "Pour Aboubakar, c’est plus compliqué, on ne sait pas vraiment à qui il appartient, a expliqué le dirigeant. C’est comme si, pour un cheval, vous n’achetiez qu’une seule patte..." En tout cas, Rennes a les moyens de s’offrir le Camerounais puisque Ruello a indiqué que le club breton était prêt à miser 15 à 20 millions d’euros sur un joueur.

