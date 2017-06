Sondage MF : Mandanda, le meilleur pour l'OM « Par Damien Da Silva - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions qui était le meilleur gardien pour l'Olympique de Marseille entre Steve Mandanda (Crystal Palace), Guillermo Ochoa (libre) et Yohann Pelé (actuellement à l'OM). Sur les 30 025 votes recensés, l'international français (41%) devance le Mexicain (38,6%) et surtout l'actuel portier phocéen (20,3%) pour garder la cage olympienne à l'occasion de l'exercice 2017-2018. Dès à présent, dites-nous qui serait le meilleur renfort offensif pour le Paris Saint-Germain entre James Rodriguez, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui serait le meilleur renfort offensif pour le Paris Saint-Germain entre James Rodriguez, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

