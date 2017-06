Lille : Monaco prend un stop pour Bissouma « Par Damien Da Silva - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec les probables départs de Tiémoué Bakayoko et de Fabinho, l'AS Monaco pensait à Yves Bissouma (20 ans, 23 apparitions et 1 but en L1 cette saison) pour renforcer son entrejeu. Sauf que Lille n'a absolument pas l'intention de laisser filer son milieu de terrain cet été. Le président du LOSC Gérard Lopez s'est montré catégorique sur l'avenir du Malien. "Monaco ? C'est non", a-t-il répondu sur le plateau de Téléfoot. "C'était l'une des priorités de Marcelo quand nous avons parlé lors du mois de janvier de l'équipe de cette saison. Bissouma était vraiment une priorité. Il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'avec Marcelo, il va progresser. Il va faire une grosse saison", a ajouté le conseiller du club nordiste Luis Campos. Autant dire que l'ASM peut oublier la piste Bissouma... Autant dire que l'ASM peut oublier la piste Bissouma...

