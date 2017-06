Monaco : Bakayoko à Chelsea, ça traîne... « Par Romain Lantheaume - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions en fin de semaine dernière, l’AS Monaco et Chelsea ont convenu d’un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain Tiemoué Bakayoko (22 ans, 32 matchs et 2 buts en L1 cette saison) pour environ 40 millions d’euros plus des bonus. Alors que le Tricolore devait initialement passer sa visite médicale en ce début de semaine, l’officialisation de ce mouvement risque toutefois de connaître du retard ! En effet, d’après les informations de France Football, l’ancien Rennais ne parvient pas à s’entendre avec les Blues au sujet des conditions salariales et les positions des deux parties se trouvent pour l’instant assez éloignées... Bien sûr, ce désaccord de dernière minute ne suffira pas à remettre en cause le transfert mais il est bien parti pour le retarder d’au moins quelques jours.

