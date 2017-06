Chelsea : Lampard milite pour Lukaku « Par Romain Rigaux - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Diego Costa annoncé sur le départ, Chelsea doit trouver un nouvel avant-centre. Pour l'ancien milieu des Blues, Frank Lampard, le candidat idéal est l'attaquant d'Everton, Romelu Lukaku (24 ans, 37 matchs et 25 buts en Premier League cette saison), annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du club londonien. "Ce que Romelu Lukaku a fait sur les deux ou trois dernières années, c'est vraiment abouti. J'aime son attitude et sa façon de jouer, il est très déterminé, je me souviens d'entraînements où il travaillait ses frappes et il essayait chaque jour de progresser devant le but. Si Costa doit partir et si Chelsea cherche un joueur dans le style de l'attaquant puissant qui marque des buts, alors Lukaku a prouvé qu'il savait faire ça", a déclaré l'Anglais dans des propos relayés par L'Equipe. Bien décidé à réaliser la meilleure vente possible, Everton réclame 115 millions d'euros pour céder son attaquant, dont le prix initial avait été fixé à 80 millions d'euros. Bien décidé à réaliser la meilleure vente possible, Everton réclame 115 millions d'euros pour céder son attaquant, dont le prix initial avait été fixé à 80 millions d'euros.

