Nice : Seri, c'est 40 M€ ou rien !

Nice : Seri, c'est 40 M€ ou rie n ! « Par Damien Da Silva - Le 24/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une saison solide sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) suscite l'intérêt de plusieurs formations européennes, dont l'AS Roma. Intransigeant sur ce dossier, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère attend une offre de 40 millions d'euros pour céder l'Ivoirien. "On a accord un moral. On a fixé la barre à 40 millions. Si quelqu'un vient avec 40 millions, on aura une obligation morale de laisser partir le joueur. Si c'est en-dessous, on n'a aucune obligation. Peut-être qu'il fera partie de notre effectif", a prévenu le dirigeant niçois sur les ondes de la radio RMC. Un message envoyé directement aux courtisans de Seri, qui vont devoir sortir le chéquier pour le recruter. Un message envoyé directement aux courtisans de Seri, qui vont devoir sortir le chéquier pour le recruter.

News lue par 4827 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+