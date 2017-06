PSG : un plan B nommé Agüero ?

PSG : un plan B nommé Agüer o ? « Par Damien Da Silva - Le 24/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain vise en priorité l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé, le club de la capitale a peu de chances de parvenir à ses fins pour le Français, qui semble donner sa priorité au Real Madrid en cas de départ. Du coup, le directeur sportif parisien Antero Henrique disposerait d'un plan B en la personne du buteur de Manchester City Sergio Agüero (29 ans, 30 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) selon Le Parisien. Connaissant l'agent de l'Argentin depuis plusieurs années, le dirigeant portugais aimerait profiter de la situation de l'attaquant chez les Citizens, où il n'entretient pas de bonnes relations avec son entraîneur Pep Guardiola, pour le recruter. Malgré tout, ce dossier ne sera pas simple puisqu'Agüero reste sous contrat avec City jusqu'en 2020. De plus, on a du mal à croire à un transfert entre les deux équipes, étant donné la tension entre les pays des deux propriétaires (Qatar et Émirats arabes unis). Sur le papier, la piste menant au milieu offensif du Real Madrid James Rodriguez (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) paraît plus simple.

