Lille : Ingla ouvre la porte à Corchia « Par Damien Da Silva - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018, le latéral droit de Lille Sébastien Corchia (26 ans, 38 matchs et 1 but en L1 cette saison) se retrouve particulièrement courtisé sur ce mercato d'été. De passage sur les ondes de la radio RMC, le directeur général du club nordiste Marc Ingla a fait un point sur la situation de l'international français. "Je ne sais pas. Il y a plusieurs offres, de l'intérêt pour lui, c'est vrai. Il y a eu des discussions pour une prolongation durant la saison, mais on n'a pas réussi à trouver un accord. C'est possible qu'il parte", a reconnu le dirigeant du LOSC. Pour rappel, Lille réclamerait 7 millions d'euros pour libérer Corchia de sa dernière année de contrat. Pour rappel, Lille réclamerait 7 millions d'euros pour libérer Corchia de sa dernière année de contrat.

