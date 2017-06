Nice : Rivère se justifie pour Belhanda « Par Damien Da Silva - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une saison 2016-2017 intéressante, le milieu offensif du Dynamo Kiev Younès Belhanda (27 ans, 31 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas été conservé par l'OGC Nice au terme de son prêt, qui comportait une option d'achat de 9 millions d'euros. Alors que le Marocain va normalement rejoindre Galatasaray, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère a expliqué la décision de son club. "C'est un super joueur, qui a un état d'esprit remarquable, qui a fait une très belle saison avec nous. Mais Nice n'est pas, aujourd'hui, un club qui peut verser neuf millions d'indemnités et un très gros salaire à Younès, tel qu'il le souhaitait. Je sais qu'il peut trouver ça ailleurs et pour nous ce n'était pas un dossier envisageable. Mais on a d'autres joueurs en perspective qui seront, je pense, aussi qualitatifs", a assuré le patron du Gym sur RMC. La technique et la vista de Belhanda pourraient tout de même manquer à Nice l'an prochain. La technique et la vista de Belhanda pourraient tout de même manquer à Nice l'an prochain.

News lue par 10560 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+