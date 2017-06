Roma : Salah file à Liverpool ! (officiel) « Par Youcef Touaitia - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Mohamed Salah (25 ans, 41 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) quitte l'AS Rome pour Liverpool ! Après avoir repoussé plusieurs offres des Reds, la Louve a finalement accepté de céder l’Égyptien contre un énorme chèque de 42 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus éventuels. "Le Liverpool Football Club a complété la signature de Mohamed Salah en provenance de l'AS Rome. Le club et le joueur de 25 ans ont convenu d’un contrat à long terme avec les Reds jeudi après avoir complété sa visite médicale. Il deviendra officiellement un joueur de CFL le 1er juillet 2017", a communiqué le club anglais sur son site officiel. Deux ans et demi après son départ de Chelsea, le Pharaon va tenter de conquérir la Premier League avec les Scousers. Deux ans et demi après son départ de Chelsea, le Pharaon va tenter de conquérir la Premier League avec les Scousers.

