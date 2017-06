PSG : Verratti, Courbis en remet une couche Par Youcef Touaitia - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 43 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a provoqué la colère de Rolland Courbis, qui a évoqué l'idée d'envoyer l'Italien en CFA pour le punir (voir ici). Près d'une semaine après sa première intervention, le Marseillais, toujours remonté, en a remis une couche. "Je pense que c’est tout simplement inadmissible, il faudrait que quelqu’un lui explique qu’avec un contrat de quatre ans, tu dois le respecter. Si tu veux partir, alors que tu as un contrat longue durée, tu vas voir tes dirigeants en toute discrétion. Là, c’est une erreur trop énorme et trop grossière. Quand tu fais une erreur qui frise la faute professionnelle, ce qui est le cas pour moi aujourd’hui, tu dois en subir les conséquences", a estimé Courbis sur les ondes de RMC. "C’est-à-dire qu’aujourd’hui, au lieu de faire le mariole, tu devrais être inquiet d’être capitaine d’une équipe de CFA pendant un an avec, peut-être si tout va bien, une remise en cause au mois de janvier pendant le mercato hivernal où on rediscutera des intérêts de chacun. Donc maintenant, tu arrêtes de faire le mariole, le bras de fer avec nous c’est impossible que tu le gagnes. Financièrement, on s’en fout des 100 millions du Barça et surtout remercie nous de te faire jouer en CFA parce que tu pourrais aussi ne pas jouer du tout", a poursuivi l'ancien coach de Montpellier. "C’est-à-dire qu’aujourd’hui, au lieu de faire le mariole, tu devrais être inquiet d’être capitaine d’une équipe de CFA pendant un an avec, peut-être si tout va bien, une remise en cause au mois de janvier pendant le mercato hivernal où on rediscutera des intérêts de chacun. Donc maintenant, tu arrêtes de faire le mariole, le bras de fer avec nous c’est impossible que tu le gagnes. Financièrement, on s’en fout des 100 millions du Barça et surtout remercie nous de te faire jouer en CFA parce que tu pourrais aussi ne pas jouer du tout", a poursuivi l'ancien coach de Montpellier.

