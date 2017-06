Nice : ça sent bon pour Balotelli !

Nice : ça sent bon pour Balotell i ! « Par Damien Da Silva - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat au terme du mois de juin, l'attaquant Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1 cette saison) ne va peut-être pas quitter l'OGC Nice ! En effet, ces derniers jours, les deux parties ont discuté pour continuer leur aventure ensemble et le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère s'est montré confiant ce jeudi. "Sur ce dossier-là, je peux vous dire deux ou trois choses. La première, c’est qu’on a un joueur qui a envie de venir à Nice, de rester à Nice. Deux, qu’il est prêt à faire des efforts financiers. Et trois, on est encore en train de travailler. Donc, je ne peux pas en dire plus", a commenté le boss du Gym devant les médias. Une excellente nouvelle pour Nice, qui semble bien parti pour conserver l'Italien ! Une excellente nouvelle pour Nice, qui semble bien parti pour conserver l'Italien !

