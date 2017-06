OM : Gomis attend un geste financier « Par Eric Bethsy - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Faute d’accord avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant prêté par Swansea Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison) se dirige vers Galatasaray. A moins que les dirigeants olympiens ne fassent un dernier effort financier. C’est effectivement ce qu’espère l’ancien Stéphanois selon son ami Pierre Ménès. "Je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone, mais il n'était pas catégorique, a confié le consultant au média Le Phocéen. Il espérait encore un geste de l'OM qui, visiblement, n'est pas venu. Quand on voit la négociation pour Mandanda pour un ou deux millions, on a l'impression que l'OM compte ses sous alors qu'il a quand même les moyens." Apparemment, l’OM a surtout les moyens de recruter un buteur plus efficace que Gomis au même prix. En tout cas, les supporters attendent de voir... Apparemment, l’OM a surtout les moyens de recruter un buteur plus efficace que Gomis au même prix. En tout cas, les supporters attendent de voir...

News lue par 12838 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+