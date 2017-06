Lille : le gardien Koffi signe 5 ans (officiel)

Lille veut s'appuyer sur des jeunes talents, et après l'officialisation de l'arrivée de Nicolas Pépé (voir la brève de 14h42), le LOSC annonce le recrutement de Hervé Koffi (20 ans). Ce gardien international burkinabè évoluait à l'ASEC Abidjan (Côte d’Ivoire) et il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2022.

"C’est un bel espoir à son poste qui vient de s’engager avec le LOSC. Il a toutes les qualités pour devenir un grand gardien chez nous. Il est encore très jeune, mais déjà international et titulaire avec le Burkina Faso. On espère beaucoup de lui et on va l’accompagner pour qu’il développe son immense talent. Ses performances à la CAN 2017 ont été assez fulgurantes. C’est un gardien moderne, très à l’aise dans la relance. Nous avons fait un très bon choix pour l’avenir en le recrutant", a expliqué le directeur général lillois, Marc Ingla.