Lille : dans le flou, Mavuba veut voir Bielsa

Par Romain Rigaux - Le 20/06/2017

Alors que ses petits camarades ont repris le chemin de l'entraînement lundi, Rio Mavuba (33 ans, 18 matchs en L1 cette saison) a eu deux semaines de vacances supplémentaires et ne reprendra que le 3 juillet. Peut-être le signe que le LOSC ne compte plus sur son expérimenté milieu de terrain, qui souhaite discuter avec son nouvel entraîneur Marcelo Bielsa afin d'être fixé sur sa situation. "J'ai des discussions avec Luis Campos (le directeur sportif, ndlr), je n'ai jamais vu Marcelo Bielsa. Je pense qu'il faut qu'on discute. On va discuter de mon avenir, parce qu'on voit bien qu'il y a un nouveau projet. Mais ça va se passer à partir du moment où je serai à Luchin. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. Je ne suis pas parti. Aujourd'hui, je suis à Lille. (...) Je respecte tous les choix faits par le club. Physiquement, je me sens très bien et j'ai envie de continuer à jouer. J'ai encore envie de jouer, encore faim. J'ai envie de continuer, c'est clair", a confié l'ancien Bordelais à RMC. L'aventure lilloise paraît tout de même proche de la fin pour Mavuba.

